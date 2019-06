Imperativo aprobar Reforma Educativa en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesario aprobar la Reforma Educativa a nivel local, reconoció Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, subrayando que se buscará hacerlo en el actual periodo ordinario.

“Yo estoy viendo la posibilidad de que se pueda aprobar de una vez”, indicó el legislador.

El legislador por el Partido Nueva Alianza mencionó que ya suman la mayoría de las entidades donde ya se dio el visto bueno para el dictamen

“Ya entra en vigor desde el 15 de mayo, por lo que ya está corriendo la nueva reforma y aquí en el estado no la hemos aprobado”, insistió.

– ¿No hay riesgo de confusión de que ya se haya aprobado a nivel federal y no a nivel local?

– No, es un decreto a nivel federal y sabemos que aunque no se haya hecho en los estados tiene que acatarse las indicaciones. Por eso revisarla y en su momento armonizarla.

El actual periodo ordinario de sesiones finalizará el último día del mes en curso.