Impactantes declaraciones de Montserrat Olivier sobre la maternidad

Televisa Espectáculos

Montserrat Oliver es una de las famosas que siempre habla sin tapujos de su vida privada, además de que trata de plasmar en redes sociales fotografías de su intimidad. Ahora, la conductora sorprendió a sus fieles admiradores al revelar que no descarta por completo convertirse en madre en un futuro.

En entrevista en el programa de radio de Shanik Berman, la presentadoradetalló que aunque por el momento está contenta por cómo está su vida, sí precisó que sus sobrinos suplen ese instinto materno. “No puedo decir de esta agua no beberé. Por el momento no, pero uno nunca sabe si mañana cambia el asunto con un niño o niña que se me antoje adoptar o si, de repente, Yaya quiere tener una, no sé”, declaró.

(FOTO: INSTAGRAM/MONTSERRAT33)

Montserrat Oliver aseguró que está abierta a la posibilidad pero que no está entre sus planes próximos; además señaló que vive el momento, por lo que actualmente se siente plena. “No va a ser como la tenemos planeada, hay que disfrutar cada día, porque no sabemos lo que pueda pasar mañana. Sólo queda hacer el bien, dar amor y todo pasa”, comentó.

¿SE CASA? MONTSERRAT OLIVER REVELA SI TIENE PLANES DE BODA

Hace unas semanas, la rubia tuvo un encuentro con la prensa, donde enfatizó que no tiene planes de boda. “¡Ay, qué mentira! Ya no saben qué inventar. No me voy a casar. Ya me casé una vez, no vuelvo a cometer ese error dos veces”, declaró para el programa Hoy.