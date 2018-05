Imágenes del gobierno en entrega de apoyos, sí es violatorio de la ley electoral

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado, el panista, Martín Orozco, no tiene ninguna restricción para la entrega de apoyos sociales, en tanto no se realice propaganda de los mismos y no sé de la difusión de imágenes, frases o slogan que se identifiquen con la administración, aclaró el Delegado del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera.

Puntualizó que el tema de propaganda electoral se ve en radio, televisión, bardas, gráficos de la administración y en todo lo que signifique una presencia del gobernador, donde de haberse dado esta situación en cualquier caso, si sería violatorio a los artículos 41 y 134 de la ley electoral.

Tras la denuncia de MORENA de la entrega de despensas en un evento encabezado por el jefe del ejecutivo; Ruelas Olvera indicó que valdría la pena que quienes hagan el expediente lo documenten muy bien ante el Instituto Estatal Electoral, para efecto de que ellos corroboren cuál es la circunstancia de tiempo modo y lugar en la que se dio esta acción del ejecutivo.

“El Jefe del Ejecutivo y ninguna autoridad, digamos, esta negado a que participe en la calle, que participe en la realización de la responsabilidad que tiene encomendada, donde puede salir a supervisar obras, o hacer todo lo que esta dentro de las políticas públicas”, explicó.

Por último el eterno funcionario electoral destacó que en el caso específico de las entregas de despensas, si estás están anotadas de manera organizada dentro de la política pública y las reglas de ejecución están publicadas dentro de los programas institucionales no hay ningún problema para entregar las mismas.