Ilegales redondeos en recibos de Veolia: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Incorrecta la práctica de redondeo en recibos del servicio de agua que ha aplicado la concesionaria privada Veolia, consideró la diputada panista Patricia García García.

“Hay un tope que se les tiene que cobrar en el recibo, pero todo lo demás de redondeo no está permitido porque ¿cómo le vas a redondear? ¿En base a qué? No tiene una base sólida para poderlo hacer”, apuntó.

– ¿Es legal este cobro del redondeo?

– No, porque por eso te preguntan cuando vas a una tienda te pregunta si quieres redondear y si tú autorizas, va. Pero de otra manera no es legal el redondeo.

La también presidenta de la comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso del Estado rechazó considerar si se trata de una práctica recurrente de la empresa privada, pues dijo que no ha recibido quejas frecuentes de su distrito XVII.

“La gente se sigue quejando de los altos cobros o que no les respeten el convenio de pago”, abundó García.

La legisladora por el PAN señaló que puede haber usuarios con posibilidades de pago para un redondeo en los recibos, “pero también hay gente que banda regateando sus 50 centavos, pues lo usa para pagar el camión urbano o un kilo de tortillas. Muchas personas no lo puede acceder”.

La concesionaria Veolia opera en la ciudad de Aguascalientes desde 1993 y tiene contrato legal hasta el año 2023.

Fotografía: Ultra Noticias