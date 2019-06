Iglesia católica detrás de Ley Provida del PAN: SerGay

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alto clero católico está presionando la aprobación de la ley que quiere blindar la vida desde la concepción, denunció Julián Elizalde Peña, presidente del colectivo SerGay.

“La iglesia católica aunque diga que no está manejando. Tenemos toda la evidencia de que incluso el gobierno del estado y gobierno municipal tiene estos nexos con la Iglesia”, definió.

Entevistado durante una manifestación frente al Congreso del Estado, el activista lamentó la insistencia de la bancada mayoritaria del PAN en una iniciativa que ya fue rechazada hace seis meses.

“Estamos cansados de que quieran engañar a la gente. Es una iniciativa que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Vamos a llegar hasta donde tope”, recalcó.

Elizalde Peña agregó que en caso de que se apruebe la llamada Ley Provida se recurrirá a amparos a fin de que no se concrete. Además de pedir la salida de diputados locales que están impulsando está propuesta, señalando concretamente a la panista Paloma Amezquita, vinculada al grupo Frente de la Familia, así como la pesista Karina Banda, de quien citó se esconde en una religión.

“Que se quiten, que no se escondan en el nombre de Dios para joder la vida de los demás”, abundó.

– ¿Después del jueves que termina el periodo de sesiones buscarán denunciar a estos diputados?

– Por supuesto, que se quiten. Hay que denunciarlas. Yo no se los deseo a sus hijos, pero ojalá que no le escupa en la cara y sus hijos no pase por un problema como nosotros hemos pasado.

La iniciativa de ley para blindar la vida desde la concepción fue nuevamente presentada en el Poder Legislativo y se requieren 18 de 27 votos para ser aprobada.

El dictamen aún no tiene fecha oficial para ser votado.