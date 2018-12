ASF ordenó al IEA resarcir 17 millones de pesos por presuntas anomalías en 2017

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Luego de que la Auditoría Superior de la Federación realizó supervisiones a las cuentas públicas del 2017 en el Instituto de Educación del estado, (IEA) arrojó entre otras cuestiones que se tienen que resarcir al erario 17 millones de pesos tras observaciones no solventadas.

El Clarinete entrevistó al respecto al titular del IEA, Raúl Silva Pérezchica quien señaló que a en los días próximos estará solventado esta situación:

De las revisiones en la contraloría del año 2017 sale que el IEA tiene que resarcir 17 millones de pesos de programas no ejercidos en lo que debiera ser, ¿a usted ya le notificaron de esta situación?

-Raúl Silva: Notificación oficial todavía no tenemos, pero nosotros estamos trabajando desde luego con la misma versión que ustedes tienen en este caso y estamos haciendo las revisiones. Nosotros, la Auditoría Superior de la Federación se acaba de ir hace apenas unos días te puedo decir y de alguna manera lo que nos estuvieron indicando, nosotros estuvimos ya mandando la notificación para solventar los sucedidos que tenemos.

Yo me he estado reuniendo con mi equipo de finanzas, con el equipo cercano que tiene que ver con finanzas y planeación y me han comentado a mí que incluso hay proporciones que están determinadas y que son solventables, o sea que no hay problemas algunos, son situaciones por ejemplo de pase de lista que ven en los digamos, en las contrataciones y de repente no se encuentran en el centro de trabajo, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, en su caso, llevar los papeles de libros de entradas y salidas, están ya anotadas las maestras y maestros en este caso, son digamos ejemplos de lo que estamos comentando en las observaciones que ellos tienen, o sea, por ejemplo, dos o tres trabajadores no se encontraron en el pase de lista o no hubo evidencias de esa situación y representan a veces 781 cada trabajador por todo lo que se paga y todo lo que se da, se entera en este caso al fisco y a todas las situaciones estas, como estos casos, repito, están digamos ya revisados, se ha mandado en este caso la parte de solventación de las instalaciones, las primeras que hacen ahí de manera cercana a la Auditoría, pero ya una situación oficial ahorita todavía no tenemos, no sabemos exactamente cuál sea la cantidad ya en sí que nos manden desde allá, porque esto es lo que nos dijeron ahí cuando se retiraban, pero ya esperaremos nosotros que nos manden ya de manera puntual cuál es la cantidad y cuáles son los digamos, las partes o las cosas en las que esto se está dando ahí.

¿Qué tiempo tienen ustedes para ver si solventar?

-Bueno, en el caso nuestro, no conozco yo la parte reglamentaria de cuánto tenemos exactamente de tiempo pero, generalmente es a 3 o 4 semanas para poder hacer la solventación después de la notificación exactamente, cuando ya tenemos la notificación nos dicen exactamente cuál es el fondo que se está realizando y cuáles son las situaciones que se observaron, o sea, entre comillas, irregularidades que se observaron, entonces a partir de eso ya corre el tiempo para poderlo hacer.

¿Tendría que ser en el primer cuatrimestre del año?

RS: Sí, necesariamente. No, de hecho nosotros queremos antes casi de irnos de al receso de diciembre haber cumplido con algunas de las situaciones que, entre comillas, nosotros pensamos que se pueden estar en esa parte de observación y tener todo listo para que cuando nos llegue solamente dar el efecto de entrega nada más.

Finalmente el funcionario estatal estimó que estas anomalías se debe a movimientos de maestros que estaban de aviadores, u otros que se jubilaron y no se dio en tiempo y forma la baja. Pese a ello confío en que todo se solventará.