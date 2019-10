IEA desconoce operación de Universidades Benito Juárez de AMLO en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica, aceptó que sabe únicamente de la operación de dos Universidades Benito Juárez promovidas por el gobierno federal en Aguascalientes, aunque estrictamente de manera oficial no se ha hecho del conocimiento por parte de la federación al estado de las mismas.

“No tenemos conocimiento oficial de estas, aunque sé que hay una en Calvillo y otra en Asientos, yo solo tengo conocimiento porque me pidieron en Asientos tierra para practicar en el caso de los que van a estudiar para Ingenieros Industriales Agrícolas, así como también nos pidieron butacas, las cuales también se las vamos a prestar si podemos”.

Puntualizó que si fuera por cuestiones diplomáticas o legales, en lo particular no se reconocerían a estas universidades.

“Solo sé que en el caso de Calvillo están operando en algunos templos, que están en alguna parte rentando, que les prestan en un lugar y que les van a construir, pero no tengo más informes, vaya, no sé ni siquiera a quién se le van a donar los terrenos”.

Inclusive, comentó que le preguntó al respecto al Subsecretario de Educación Superior federal, quien tampoco tiene información certera de estas instituciones.

“Vaya, ni siquiera la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP tiene relación con estas escuelas”.

Únicamente se sabe que es una maestra la persona que está operando estas universidades desde Pátzcuaro, Michoacán, pero no se ha tenido contacto con las entidades,

Se desconoce además cuántos alumnos existen, quienes las dirigen en Aguascalientes, y “en pocas palabras no se sabe nada”.

Finalmente, en el caso de las peticiones de apoyo que le hicieran al gobierno del estado, mencionó que fueron de manera directa algunos profesores de estas instituciones, sin embargo puntualizó que no incurrirán en divisiones, por lo que sí hay capacidad para apoyar a estas instituciones, el estado lo hará.