IEA apelará decisión de juez de no vincular a proceso a ‘Paco’ Chávez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Pérezchica, adelantó que recurrirán a la apelación del juez por la no vinculación a proceso de Francisco Chávez Rangel por el tema de los recursos millonarios hacia el despacho del abogado Juan Collado sin justificar los servicios.

-¿Entonces si van a recurrir a la apelación?

-Si, si se va a recurrir, desde luego (…) estamos con ese recurso ya y en esa posibilidad, desde luego sustentando cada una las situaciones.

-¿Qué otros procesos hay en contra del ex titular del IEA?

-Bueno, aquí en este caso lo que se está planteando tiene que ver con ello, pero aparte tenemos la situación de algunas auditorías que se hicieron en su momento y que no están solventadas y recaen sobre el ex titular.

-¿En el caso del tema de la Unacar?

-Entiendo que ya se ganó, que ya no hay una congelación de cuentas a Chávez al determinarse que la Unacar es quien tuvo la responsabilidad y deberá ser esta mediante el ex rector quien tenga que pagar al estado de Aguascalientes el daño causado.

-¿El mismo ‘Paco’ Chávez lo señalaba a usted como ex funcionario?

¿Yo lo he venido estado diciendo, estoy en la exposición, pero todo está en regla; se cuando salí del instituto, tengo mi entrega recepción, pero si hay alguna situación en mi contra soy el primero en responder ahora o mañana.