Arturo Gonzále-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Necaxa volvió a sufrir un descalabro ahora en Toluca, no sirvieron de nada las vacaciones en Seattle ni irse de shopping por los malls de la ciudad para relajarse. Los Rayos en Seattle demostraron lo mismo que en Toluca, que el equipo carece de variantes y que Sosa es un tipo al que se le han acabado las ideas, ante los Sounders Sosa no intento algo nuevo que pudiera ayudar a la mejoría del equipo, su planteamiento continuará siendo soso, por lo que no es de extrañar que se comience a hablar de la salida de Isijara, Maturana y Edson Puch.

El equipo se reforzó mal, los puntos débiles del equipo no fueron cubiertos y se reforzaron las líneas en los que se contaba con los suficientes refuerzos para no extrañar a los titulares, y aun así, no hay manera de que Sosa se dé cuenta que sus planteamientos tácticos son más predecibles que sus discursos.

Torres Septién director general de Necaxa tampoco pierde su tiempo como socialite y presumió en su cuenta de Twitter que estuvo en la presentación del libro 175 Ideas para Alcanzar tus Metas del conferencista y motivador Álvaro Merino, seguramente el dirigente necaxista ya piensa en escribir la contra parte con el título 175 Ideas para no Alcanzar tus Metas y seguro tendrá más de 175, si lo que la directiva busca desesperadamente es un motivador deberían empezar a buscar a Pepe Gordon, premio nacional de periodismo, novelista, ensayista y con un discurso muy motivacional, a la par de ser aficionado al Necaxa, tal vez lo conozcan por su programa en Canal 22, la Oveja Eléctrica.

La semana anterior Alfonso Sosa se mostraba preocupado por no haberse sentado con la directiva de Necaxa y no saber qué pasará el siguiente torneo, situación que ya dejo en claro el escritor Álvaro Merino en su twitter, se sentó Torres Septién con Alfonso Sosa y su cuerpo técnico por lo que ya tiene una preocupación menos que no se reflejó en el juego ante los Diablos.

Despedir a Sosa en estos momentos no sería algo extraño, ya lo hicieron con Miguel Fuentes cuando empezó a perder la paciencia y el discurso comenzó a convertirse en agresivo y falto de inteligencia en especial al salir a la defensa de los exjugadores de Necaxa Gorosito y Molina, a Fuentes lo cesaron faltando una semana para que terminara el torneo por lo que no sería de extrañar que Ernesto Tinajero le toque las golondrinas si en los siguientes 3 encuentros Necaxa no saca resultados positivos.

Alfonso Sosa comienza a perder los estribos y en respuesta a los agravios hechos por un sector de la afición de Toluca el DT respondió mentando madres y enseñándoles el dedo anular, situación injustificable para ambas partes.

Pero si el DT pierde la cabeza es más fácil que la pierda la afición Sosa es quien nos guste o no lleva la batuta y es quien debe de tener la cabeza fría y aguantar el momento en el que él nos ha metido, esta no es la primera vez que un directivo de Necaxa se enfrente a los aficionados de los Rayos, pero si es la primera vez que yo recuerde que un DT lo haga, si la directiva deja pasar este momento será como si la directiva misma nos pintara dedo a todos y nos mentara la madre, como si no tuviéramos suficiente con ver los planteamientos de Sosa que son literalmente una mentada de madre para los aficionados de Necaxa.

A pesar de estar en la jornada 12 Sosa aún tiene fe en encontrar la mejor versión de su equipo, a esta altura parece que nadie en la directiva se ha dado cuenta que Necaxa se encuentra en el lugar 17 de la tabla, y si el equipo aún tiene esperanza de clasificar a la liguilla es por la mediocridad y beneficios que ofrece el futbol mexicano.

La nota buena la da Alberto García Aspe quien ante su posible inclusión en el Salón de la Fama del futbol pide que sea con la playera de Necaxa.

@arthurglz