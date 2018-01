ICA invita a jóvenes a concurso Ex Libris Posada

Comunicado

Aguascalintes, Ags.- Con la finalidad de estimular la creación artística y conmemorar el natalicio del grabador aguascalentense José Guadalupe Posada, el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), a través de la Dirección de Promoción y Difusión y su coordinación de Servicios Educativos de Museos y Galerías, invitan al público juvenil a participar en el concurso de estampa Ex Libris Posada.

En este concurso podrán participar jóvenes de 15 a 21 años, utilizando una técnica de grabado y color de la estampa libre, siempre y cuando contenga la palabra Ex libris, una imagen alusiva o alegórica al grabador José Guadalupe Posada, el nombre Posada, la firma del autor en la parte inferior con lápiz y la mención 2017.

Los participantes deberán enviar dos estampas idénticas, rubricadas y sin enmarcar en un área de impresión de 10 por 10 centímetros y en un papel de 20 por 20 centímetros al Museo Guadalupe Posada antes del 26 de enero de 2018.

La publicación de resultados será el día 31 de enero y la premiación se realizará el 2 de febrero de 2018 a las 18:00 horas en el Museo José Guadalupe Posada.

Se seleccionarán 25 obras para su exposición, de las cuales, dos serán premiadas con un set de materiales para grabado con un valor de 3 mil pesos, asimismo se entregarán 5 menciones honoríficas a igual número de obras con un mérito sobresaliente.

Para mayor información, los interesados podrán acudir al Museo José Guadalupe Posada, ubicado en el Jardín del Encino lado Norte o al teléfono 9154556 y a los correos museoposada@gmail.com o semuga2000@gmail.com.

Un ex libris es una marca de propiedad, es una etiqueta o estampa colocada generalmente en el reverso de la cubierta de los libros, formada por tres partes dentro las que se encuentran la palabra ex libris, una imagen alegórica que refleja los gustos o personalidad del propietario y, por último, el nombre del dueño del ex libris.