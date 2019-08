IAJU se deslinda de quejas de ‘Ninis’ en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Frente a quejas de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el sentido de que empresas en la entidad los hacen trabajar hasta ocho horas, así como en algunos casos les cobran hasta ‘moches’ por ingresar a las mismas, el titular del Instituto de la Juventud de Aguascalientes Enrique Franco, se deslindó de la las mismas al ser un programa federal.

-¿Tiene ustedes alguna denuncia en el IAJU de chavos que les hayan dicho?

-No somos (…), bueno aunque se reciban nosotros no somos operadores del programa, hay una gran relación con Rodrigo Mireles y con Aldo Ruíz y si nos llega alguna denuncia podremos hacerla de manera personal, pero no podemos hacer nada más por quienes se consideren afectados.

Dejó en claro que ni el programa es ejecutado por el estado, ni mucho menos impusieron las reglas, por lo que de haber fallas o denuncias la federación deberá dar respuesta a los reclamos.

El responsable de la juventud se pronunció por un replanteamiento en el programa de los ‘Ninis’, aterrizándolo a las características de cada estado, pues mientras aquí no se alcanzó el 100% de las becas a otorgar, en otras entidades se rebasó por completo.