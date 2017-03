Hundidos nada nos detiene

Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- “Necaxa vive de la renta obtenida el torno anterior” escuchaba yo a Anselmo Alonso comentar durante la repetición del partido contra Atlas. Una frase que refleja perfectamente el accionar de Necaxa durante este torneo, un equipo diferente al que vimos en el Apertura 2016 cuando Alfonso Sosa consiguió el ascenso, en su momento al estratega, equipo y directiva se les repartió el mérito de salvar a Necaxa pero hoy son otros tiempos.

Necaxa es un equipo diferente a pesar de haber mantenido la base importante que convirtió al equipo en protagonista y si bien aún queda tiempo para que termine el torneo y la salvación parece un hecho hay que destacar que la preocupación del accionar del equipo es mucha, y si ahora vivimos de la renta obtenida el torneo anterior, no nos alcanzará para el siguiente año si se sigue jugando así.

La llegada y salida de Carlos López de Silanes casualmente cambiaron el accionar del equipo de mal a bien y nuevamente de bien a mal, Carlos no se iría sin antes decir que tuvo diferencias con alguien de la directiva, con el cuerpo técnico de Sosa y mencionó haber lastimado los intereses y protagonismo de alguien dentro del club.

Aventó la piedra y escondió la mano, ¿A quién y a que se refería? ¿Promotores? solo él sabe lo que sucedió y segurpo que no lo dirá por lo que será especular.

Pero si lo anterior fuera cierto sin duda seria la respuesta al preguntarnos que hacen jugadores que han demostrado de sobra que no tienen lo necesario para jugar en Necaxa. Adolfo Ríos mencionaba hace algunas semanas de algunos Directores Técnicos que cobran porcentajes a jugadores por alinear y jugar, No sé si esto pase ahora en Necaxa, pero ha pasado.

La antes directiva modelo de Necaxa ha causado molestia en ciertos sectores de la afición, boletos caros, abonos caros y abonos que no respetan, y cambiar sin previo aviso a los abonados de su lugar previamente comprado.

Imagine usted que compra su abono a media cancha, cerca del cubetero y un día de partido resulta que no lo dejan entrar por la puerta habitual, tampoco lo dejan llegar a su lugar, por si fuera poco lo mandan a un lugar que dista mucho de ser como el que usted compro, ¿ha tratado usted de entablar un diálogo inteligente con alguien de seguridad Omega? No lo intente es imposible, estos conflictos ha hecho la directiva del estadio durante los partidos contra Monterrey y Atlas, si a esto sumamos el problema que tuvieron el torneo pasado con el palco del famoso consultor Roy Campos hay alguien que no sabe contar en la organización del estadio.

¿Recuerda usted al infame mueve fichas Daniel Brailovsky? Obtuvo 10 puntos en sus primeros 8 partidos, Sosa acumula 9 puntos este torneo en 8 partidos.

Si bien en su momento repartimos méritos entre la organización de Necaxa, hoy culpamos a muchos de lo que pasa en los Rayos, algunos piensan que es el DT, otros que son los jugadores, yo que es el Wero Díaz, pero el barco parece perder su rumbo y como afición nos vamos con él, hemos estado con Necaxa en las buenas en las malas, Hundidos nada nos detiene, ni el descenso.

twitter:@arthurglz