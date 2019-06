Humberto Zurita quiere rehacer su vida con Kika Edgar ¡pero ella es casada!

TVNotas

Ciudad de México.-Vaya sorpresa nos llevamos al saber que Humberto Zurita, de 64 años, y Kika Edgar, de 34, iniciaron un romance en las grabaciones de La reina del sur 2, pese a que ella está casada desde hace seis años con Jorge Corrales, tecladista de Playa Limbo. La relación se dio porque la actriz lo consoló durante el complicado momento que Humberto pasaba, pues su esposa Christian Bach (q.e.p.d.) luchaba contra el cáncer de huesos (desde 2017 se le diagnosticó).

Un amigo de los actores nos dijo:

-Hace unos días vimos a Kika Edgar con Humberto Zurita, ¿sabes si hay un romance entre ellos?

“Pues aunque no lo crean, sí. Durante las grabaciones de La reina del sur 2, en Colombia, entre ellos surgió lo que se conoce como amor de rodaje”.

-¿Cómo fue que sucedió?

“Como suelen ocurrir los enamoramientos: sin esperarlo. Todo se prestó para que pasara, pues Humberto estaba muy triste por los problemas de salud de Christian (q.e.p.d.), quien se quedó bajo cuidados médicos en su casa en Estados Unidos, y al convivir tanto con Kika durante las grabaciones de la serie, donde además eran pareja, pues la compañía y el apoyo que ella le daba los acercaron más y él se enamoró. Además, ella también se sentía un poco sola estando lejos de su hija y su esposo”.

-Seguro pasaban mucho tiempo juntos…

“Así es, pues Humberto interpreta a ‘Epifanio Vargas’, el candidato a la presidencia, y Kika a ‘La Beba’, una periodista que se enamora de él, así que entre las pláticas en los descansos y tantas escenas de amor que grabaron juntos, se dio una atracción muy fuerte que llegó a pasar a la realidad. Además, ella es 30 años más joven que él, y su belleza e inteligencia lo cautivaron”.

-¿La gente de la producción de la serie, sabía de este romance?

“Claro, esas cosas son difíciles de ocultar y era muy evidente la conexión que tenían, pues ambos estaban lejos de sus familias y parejas, así que durante las grabaciones trataron de pasarla lo mejor posible y no sentir esa soledad. Y como la misma Kika ha dicho: ‘La vida es una y hay que vivirla con intensidad’”.

-¿Qué fue lo que le gustó a Kika de él?

“Pues mientras más convivían, ella se sintió muy atraída. Aunque él ya es mayor, es muy atractivo, y sabemos que a ella desde siempre le ha fascinado como actor; además, cautivan esa seguridad y el carácter que el señor tiene. Para ella, Humberto ha sido como un maestro y se le veía encantada cuando platicaban en las grabaciones, y él la ha tratado muy bien con tal de conquistarla”.

-¿A Humberto qué le atrajo de ella?

“Aunque no lo creas, se enamoró de la personalidad de Kika porque es similar a la de Christian, pues es elegante, intelectual, parece inalcanzable; es una mujer muy seria, pero a la vez, cálida. Humberto amaba mucho a Christian, pero al estar tanto tiempo lejos de ella por tener que trabajar, se sentía deprimido y solo; pero ese vacío lo llenó Kika, quien trató de consolarlo, de apoyarlo, aunque ahora ya no sabe qué hacer”.

-¿Por qué lo dices?

“Porque las grabaciones se terminaron y ahí debió quedar todo, pero no. Ahora Kika tiene un grave problema, pues aunque sí disfrutó estar con él, tenía que regresar con su esposo y su hija, y él la sigue buscando”.

-¿Entonces siguen teniendo una relación?

“Una relación tal cual, no, porque Kika tiene claro que para ella la prioridad es su familia; pero Humberto no la suelta. Aparte de que se siente muy solo tras la muerte de Christian, sí quedó cautivado, no sólo por lo guapa que es, también porque sintió que le contagió juventud, y ahora está aferrado a que lo que tenían, no muera. Treinta años son treinta años, y para él fue como si lo rejuvenecieran, como un segundo aire. No se ven tan seguido, pues aunque ella se siente muy atraída por él y le tiene cariño, ama a su esposo (Jorge Corrales, de Playa Limbo); además, le tiene un especial agradecimiento a Jorge porque la aceptó como madre soltera”.

-¿Crees que lo de Humberto y Kika prospere?

“Aunque él se encariñó con ella, no creo que Kika deje a su familia por Zurita; pero sabemos que Humberto quiere continuar con su vida y desea una mujer con la que pueda compartirla, pues aunque ahora disfruta de la compañía de sus hijos, sabe que ellos deben hacer su propio camino”, finalizó.