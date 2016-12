Humberto Moreira llama “traidor“ a su hermano Rubén, gobernador de Coahuila

Vanguardia

Saltillo, Coah.- El panorama político y electoral se enturbia más cada día. Ahora, el exgobernador Humberto Moreira Valdés aparentemente se lanzó en contra de su hermano, el gobernador Rubén Moreira, al llamarlo “traidor”, en una grabación difundida por redes sociales.

En esos audios, el también exlíder nacional del Revolucionario Institucional amagó con “expulsar” al PRI de Coahuila, y advirtió a los alcaldes para que se cuiden porque la próxima Legislatura aprobará o no sus cuentas públicas.

“Eso de que ‘yo no soy Humberto’, dice él (Rubén Moreira). No. Ni yo soy Rubén, cabrón. Yo no soy traidor como él, yo soy de una sola palabra y soy derecho”, declaró.

Sus advertencias -expulsar al PRI de la entidad y que los funcionarios recuerden que finalmente el Congreso Estatal es quien aprueba las cuentas públicas-, las realiza en una plática con alguien a quien no se identifica, y hacen referencia, supuestamente, a su intención de buscar una Diputación local.

“Sacaron ahí que si me voy con otro partido que me expulsan. Les contesté a los del PRI, a ‘Alvarito’ (Moreira) -para que le diga ahí al susodicho-:que si me expulsan a mi, en Coahuila expulsamos al PRI. Así, de plano. Qué no ‘cusquen’ al león, que no estén jodiendo, que se pongan a trabajar cerca de la gente”, se escucha claramente a Humberto Moreira en el audio.

Acusó a su hermano Rubén Moreira de supuestamente despreciar a la gente humilde y afirmó que “desayuna caviar y champaña todas las mañanas, como dice la abeja reina. Pero el cabrón es un abejorro. Al rato va a regresar otra vez el cabrón a donde está”.