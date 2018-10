Hubo desorganización en el evento “Ilumínale los Pies al Muerto“.

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Como parte del Festival de las Calaveras 2018, se retomó uno de los eventos con mayor afluencia en este festejo,el llamado “Ilumínale los Pies al Muerto”, llevado a cabo precisamente desde las faldas del cerro “El Picacho”, el pasado sábado por la tarde noche en la parte del Cerro del Muerto que se ubica en el municipio de Jesús María al poniente de la capital del estado.

La experiencia había consistido siempre en guiar a los asistentes a través de un recorrido entre esta zona, para llegar hasta la punta del mismo Picacho. Ahí se podía apreciar una vista especial de un Aguascalientes nocturno y para muchos, era una gran satisfacción el haber podido llegar hasta la cima.

Sin embargo, este año fue un tanto decepcionante para varios de los asistentes locales o incluso varios extranjeros, ya que al momento de realizar un frío recorrido en compañía de sus familiares o amigos, se les cerró el paso en determinado momento, impidiendo que se lograra subir hasta la punta del cerro, como muchos esperaban hacerlo.

Los asistentes, los cuales aprovecharon para descansar o para reírse un poco de la situación, pedían a las autoridades que se les abriera el paso para continuar, sin embargo, no obtuvieron resultados distintos.

Se desconoce hasta ahora por qué se impidió el acceso, pero es seguro que algunos se fueron decepcionados de esta pequeña travesía.

Finalmente la misión y el nombre del evento no se cumplieron como fue iluminarle los pies al muerto, dado que no se permitió el acceso por razones hasta ahora no informadas por los organizadores.