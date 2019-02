“Homosexualidad se da por violación” : García Villanueva

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para Carlos García Villanueva, dirigente local del Frente Nacional de la Familia, la homosexualidad se trata de una condición que no puede avalarse.

“Es una conducta y como conducta es indebida. No podemos decir que es algo bueno”, consideró en entrevista.

El líder del grupo ultra conservador insistió en su rechazo en cuanto a que la atracción física hacia una persona del mismo sexo represente un acto normal.

“La homosexualidad no se nace con ella. Es una circunstancia que muchas veces por problemas desde la niñez, por violación y finalmente por decisión adulta lo hacen”, aseveró.

Lo anterior, en referencia de la propuesta de la bancada de Morena en el Congreso del Estado para introducir la figura del matrimonio temporal y que incluiría la unión entre personas del mismo sexo.

“Hay que decir las cosas como son y lo quieren meter de pasadita, pero no es un derecho humano. Aunque la Comisión de Derechos Humanos lo haya recomendado. Lo que pasa es que hay un trastorno de lo que son los derechos humanos”, fijó.

La iniciativa de Morena apenas fue presentada el mes pasado y no ha sido votada.