Hombres armados amenazan al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Un grupo de supuestos sicarios del cártel de Los Viagra amenazó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En videos compartidos en redes sociales, los sujetos muestran armas largas, pero evitan mostrar sus rostros, y el sujeto que graba las imágenes profiere varias amenazas al líder del CJNG.

“Aquí estamos en La Ruana. Aquí traigo a los “kaibiles”, pues, que te quieren dar una verguiza”, menciona el sujeto, mientras la cámara enfoca a un hombre que sujeta un arma larga.

El grupo armado dice estar en la comunidad de La Ruana, en el estado de Michoacán, donde amenazan a los integrantes de CJNG, quienes según han enviado mensajes de amenaza pero en el lugar ellos no aparecen.

“Hacen videos amenazando pero nada más no lo hacen, no salen. Aquí estamos en La Ruana y ustedes no aparecen (…) tenemos patrullando toda la zona.

Los hombres profieren amenazas a El Mencho, y el sujeto que graba dice que sus cómplices, a quienes denomina como los “kaibiles”, están patrullando toda el área y están en contra de los “Jaliscos”

