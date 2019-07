¿Hombre tiene sexo con 23 mujeres, gracias a su parecido con Messi?

Noticias Virales

España.-El insólito caso de un hombre, identificado como Reza Paratesh, ya le dio la vuelta la mundo, pues de acuerdo con lo difundido por medios internacionales, aprovechó su parecido con una estrella del futbol para tener relaciones con varias mujeres.

Resulta que el individuo, de origen iraní, lucía idéntico al futbolista Lionel Messi; sin embargo, su padre lo retrató usando una playera con el número 10 del Barcelona y el resultado fue sorprendente.

Reza Paratesh estaba igual a Messi, así que se dejó crecer la barba para hacerse pasar por el argentino en su país.

Fue así como habría conseguido acostarse con alrededor de 23 mujeres, hasta que fue denunciado ante las autoridades el ‘falso Messi’, quien en declaraciones a la prensa (Oma Sport), destacó lo mal que la ha pasado, ya que -según explica- lo anterior sería falso:

“Por favor, no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si se le pasar algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio”, finalizó.