Hijos de José José demandan a su media hermana por ocultar paradero del cantante

Redacción

Ciudad de México.-Los pleitos entre los hijos del príncipe de la canción José José no paran, y es que ahora José Joel y Marysol Sosa arremeten contra su media hermana Sarita por ocultar el paradero del famoso cantante.

Después de que José José decidiera irse abruptamente con su hija Sarita a Miami, en medio de un proceso médico y sin tener noticias de él en poco más de un año, sus hijos José Joel y Marysol Sosa decidieron emprender acciones legales en contra de su hermana.

“No hemos estado de brazos cruzados como comprenderán”, dijo la hija de Anel sin dar más detalles.

Marysol dejó claro que esta medida es debido a la nula comunicación que hay con Sarita y porque sus acciones son “perversas”.

“Me preocupa porque como seres humanos podemos llegar a ser muy feos, muy perversos, me atrevo a decirlo y el no tener respuesta de mi ser querido, no me gusta, me preocupa mucho, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no puedo dar más detalles”, apuntó.

Por otro lado, Marysol reiteró que José José decidió viajar por decisión propia, pero sin saber los motivos que lo orillaron a irse de México y ahora a estar alejado.

“No sabemos que le metió esta niña a la cabeza, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de decírselo en su cara: no sé quién eres, y sobre tu cabeza mi reina, bendiciones y hasta luego”, añadió,

Por otro lado, los hijos del “Príncipe de la canción” no saben si su padre asistirá al homenaje que se realizará en Miami.

Con información de TVyNovelas