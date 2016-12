Hijo de un Alcalde en Guanajuato golpea y amenaza a reportero tras la publicación de una nota

Sin Embargo

CDMX.- Alejandro Chávez, quien se desempeña como corresponsal de varios medios de comunicación en el municipio de Yuriria, fue intimidado, golpeado y amenazado de muerte por el hijo del Alcalde, Gerardo Gaviña.

Las amenazas e intimidaciones comenzaron hace apenas unos días, luego de Alejandro Chávez, quien es corresponsal en Yuriria del periódico La Bandera de Uringato publicó una nota en la que un campesino llamado Efraín Torres acusa al Alcalde Gerardo Gaviña de despojarlo de un terreno de 4 mil 300 metros.

Desde entonces, Gerardo Gaviña Jr., hijo del Alcalde de Yuriria, amenazó verbalmente Alejandro Chávez y finalmente, el pasado lunes acudió hasta su negocio para agredirlo y advertirle que ya había contratado a alguien a quien había dado indicaciones de matarlo.

Alejandro Chávez, quien además es corresponsal del Seminario Día 7 de Valle de Santiago, comentó que la labor periodística en el municipio de Yuriria es de alto riesgo, pues con frecuencia los reporteros son intimidados por las autoridades.

“Aquí sí es complicado, sí tememos por la vida de nosotros los periodistas, aquí la libre expresión no existe. Aquí los medios de comunicación le temen a los gobiernos”, dijo el periodista a Zona Franca.

El reportero descartó que el Alcalde Gerardo Gaviña lo haya amenazado directamente por la publicación de la nota. Sin embargo resaltó que la familia del Alcalde sí ha estado intimidándolo, incluso en la última ocasión que el Gobernador Miguel Márquez visitó el municipio: “la esposa del presidente nos comenzó a insultar y a decirme: ‘aquí está el Gobernador, ve y dile que somos unos rateros’”.

El punto máximo llegó el pasado lunes 26 de diciembre, cuando aproximadamente a las 9:40 de la mañana, Gerardo Gaviña Jr., llegó hasta el local de Alejandro Chávez, y acompañado por 2 amigos, comenzó a amenazar e incluso a golpear al reportero.

“Empezó a hablar y decirme que parara de publicar eso [la nota del despojo] y yo le dije que la verdad mejor se retirara porque estaba en estado de ebriedad y que mejor platicábamos cuando estuviera bueno y sano y luego empezó a insultarme y a decirme que él tenía dinero y poder […] me dijo que me iban a quitar mi negocio y le pedí que se retiraran porque iban 3 personas”, señaló Chávez.

El reportero relató a Zona Franca, que el hijo del Alcalde (a quien en la foto se le observa vistiendo chamarra color miel) siguió insultándolo y luego se le acercó por detrás y alcanzó a golpearlo. Fue entonces cuando Alejandro Chávez regresó a su local y tomó una pala para defenderse.

“Yo lo hice por defenderme de los 3 y luego ya llegaron unas personas a ayudarme y los apartaron pero ellos me gritaron que me iban a matar porque según ya tenían contratada a una persona, no escuché bien si su papá o alguien, pero me dijeron que ya tenían a alguien contratado”, agregó.

Al escuchar las amenazas de muerte, Alejandro Chávez sacó su teléfono celular para grabar la agresión y fue entonces cuando los jóvenes bajaron el tono con el que le hablaban e incluso subieron a la camioneta Jeep color blanco en la que se trasladaban.

Alejandro Chávez mencionó que antes de retirarse, Gerardo Gaviña logró pegarle dos veces en la cabeza y una vez en la espalda.

Horas después de la agresión, Alejandro Chávez se presentó ante el Ministerio Público para levantar su denuncia por acoso y amenazas, aunque será hasta hoy al mediodía cuando concluya el trámite.

Las agresiones no concluyeron ahí, pues a través del Facebook, uno de los amigos de Gerardo Jr. escribió una amenaza directa al reportero.