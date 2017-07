Hijo de Juan Gabriel comienza una nueva polémica

Televisa Espectaculos

CDMX.- La millonaria herencia que dejó Juan Gabriel ha desatado varios conflictos entre sus descendientes, ya que al parecer los jóvenes que procreó con Laura Salas no son los únicos que desean parte de los bienes, también los hijos que mantuvo en secreto; por lo que ahora Joao Aguilera reveló que impugnará la validez del testamento.

En conferencia de prensa, su abogado precisó que comenzó el trámite para invalidar el testamento que dejó el “Divo de Juárez”, por lo que presentó pruebas necesarias para que se aplace la repartición de bienes. “La demanda se interpuso ante el juzgado 14 de lo familiar de la Ciudad de México, donde el juez ordenó el emplazamiento tanto al albacea del testamento como a los notarios involucrados en el otorgamiento del mismo”, comentó.

El representante legal del joven, que procreó Juan Gabriel con una empleada doméstica, indicó que decidió hacer uso de ese recurso porque el testamento presentó varias irregularidades, que los hacen dudar de su veracidad; además de que sabe que su padre jamás dejaría desprotegidos a sus hijos y que en el documento el único beneficiado es Iván Aguilera.

“Se han hecho valer las siguientes causas de nulidad; primero, el notario dio por identificado a Don Alberto Aguilera con un documento que ya no tenía vigencia, un pasaporte que carecía de validez por haberse agotado todas las páginas de este”, detalló el abogado, quien indicó que existen dos testamentos y que en uno no coinciden los nombres de los padres del compositor, quien presuntamente no estaba bien de sus facultades cuando lo redactó.