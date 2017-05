Hija de Michael Jackson es confundida con vagabunda

Televisa Espectáculos

La hija de Michael Jackson, Paris, ha utilizado su cuenta oficial en Twitter para denunciar lo mal que la ha pasado en un set de filmación.

La modelo y actriz de 19 años relató que quedó muy sorprendida cuando una persona la confundió con una vagabunda debido a su aspecto y la invitó a abandonar el lugar.

(FOTO: AP)

“Fui de las primeras personas en llegar al set y me senté en el aparcamiento a esperar. Se me acercó un sujeto y me dijo que las personas sin hogar no podían estar en esa zona. Le contesté que lo lamentaba y que estaba esperando a pasar por maquillaje y peluquería, ¿debería esperar en otro sitio”, señaló Paris a través de sus redes sociales.

La única hija del Rey del Pop usó una camisa de manga corta y unos pantalones anchos de tela, y aunque no vestía con un estilo muy glamuroso de una estrella de Hollywood, la ropa se encontraba en perfectas condiciones.

(FOTO: Twitter Paris Jackson)

Recientemente Paris Jackson firmó con una marca muy famosa de modelos y muy pronto comenzará a actuar, ya que tendrá una pequeña participación en la serie Star, además aparecerá en una película con Charlize Theron y Amanda Seyfried.