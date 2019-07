‘Hiena’ que tiró a su bebé en un contenedor pasaría de tres a siete años en prisión

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De tres a siete años de prisión alcanzaría la mujer que tirara a su bebé en un contenedor en el fraccionamiento Villa Montaña al oriente de la ciudad el pasado mes de mayo.

De acuerdo a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes a esta mujer se le acusa por homicidio culposo y no doloso, esto luego de que se determinará que la misma no tenía intención de matar al recién nacido, así como también se le señala de atentados a la dignidad de los muertos.

El Fiscal Jesús Figueroa, explicó que se clasificó de esta manera el delito, principalmente por los dictámenes médicos periciales.

“La causa de la muerte no fue estrangulación, fue una causa que pudiera ser hasta cierta manera natural, aunque en realidad el niño murió por broncoaspiración”.

De igual manera, hizo mención a que la mujer no llevó el embarazo como naturalmente se lleva, donde en términos coloquiales como se dice “se le vino el niño “, sin tener una asistencia al momento del parto.

“No tenemos ni un solo dato para considerar que intencionalmente ella mató a su bebé, insisto que la muerte fue por broncoaspiración”.

Para concluir, dejó en claro que en este caso la pareja de la mujer, de quien se dice fue víctima de la infidelidad, no tiene culpa alguna al no tener participación en los hechos.