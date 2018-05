Hermano de Luis Miguel sería hijo del “Negro” Durazo

Redacción

Ciudad de México.- La periodista Claudia de Icaza, a quien Luis Miguel demandó en los años 90 por la publicación de un libro sobre él, aseguró que Sergio, el hermano menor de “El Sol”, es fruto de una relación entre Marcela Basteri y Arturo “El Negro” Durazo, quien fuera jefe de la policía y cercano a la familia del cantante.

En una entrevista con Lupita Martínez y Aurora Valle, lo dijo así: “Desde hace mucho lo he dicho pero nunca me habían puesto un micrófono. La realidad es que Sergio es fruto de la relación, de un encuentro de Marcela Basteri con ‘El Negro’ Durazo”. De Icaza comentó que no se trató de una violación, pero, no “creo que lo haya hecho con mucho agrado”, declaró.

La periodista no quiso asegurar que por ese motivo Luis Miguel se haya distanciado de su hermano Sergio. “Luis Rey era capaz de obligar a Marcela a cualquier cosa”, aseguró más adelante en la entrevista y también comentó que cree que este hecho aparecerá en la serie de Luis Miguel, pues el cantante se está abriendo muchísimo.

La semana pasada el actor Andrés García aseguró que Luisito Rey le pidió al “Negro” Durazo que lo ayudara a desparecer a Marcela Basteri.