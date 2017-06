Hermano de excandidato al Gob-Ags del PRI defrauda a condóminos

El Música

Aguascalientes, Ags.- Se acuerdan de Oscar González Rodríguez, aquel que se les bajó a los priistas cuando era candidato a la gubernatura y faltaba escasos meses para la elección y que al verse en clara desventaja en las encuestas frente al panista, Luis Armando Reynoso Femat a la postre Ejecutivo estatal, optó por abandonar la contienda dejando en un auténtico berenjenal a los tricolores en el lejano 2004.

Pues ahora resulta que su hermano José Guadalupe a quien se le conoce como El Aguilucho es igual de informal y mal quedado, ya que trae pariendo chayotes a un montón de defraudados vecinos a los que les vendió viviendas en un coto en Jesús María.

Mediante la empresa Promotora y Edificadora GVA S.A. de C.V. Construcción, El Aguilucho través de su brazo derecho, José Miguel González, conocido como Chemi, les vendió las casas a varios incautos, quienes con el paso de los años se percataron que dichas viviendas contaban con un sin número de vicios ocultos.

Además de que los pobres condóminos no tienen agua, ya que este defraudador construyó una cisterna que no da abasto ni para lavar los trastes, el asunto radica en que los vecinos ya se intentaron acercar con el pseudo constructor pero este no los recibió, solo mando a un segundón quién les dijo que le hicieran como quisieran que el era muy poderoso y que no le interesaba su sufrir.

Ahora se organizarán para emprender acciones legales, pero de mientras a rascarse como puedan.

En verdad queridos lectores es una lástima y por demás injusto que existan este tipo de constructores que amparados en el poder realicen actos de defraudación sin que nadie les haga nada.

También nos enteramos que ya comenzó a construir un nuevo coto, ya les estaremos informando para que no caigan en las garras de El Aguilucho.

+La foto superior es como se encuentra actualmente el fraccionamiento, la foto inferior es como lo vendió. La diferencia es notoria.