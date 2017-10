Héctor Quiroz queda en libertad al pagar una fianza de 600 mil pesos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un juez federal de control concedió esta tarde la medida cautelar de libertad a Héctor Quiroz García, dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes, por el caso donde le imputan el presunto lavado de 100 millones de pesos otorgados por el Gobierno de Nuevo León a los Centros de Desarrollo Infantil.

Gerardo Moreno García, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte le impuso tres medidas cautelares al dirigente político para enfrentar por el momento en libertad el procedimiento penal.

En principio le dio un plazo de cinco días para pagar una garantía de 600 mil pesos; también le impuso la obligación de presentarse a firmar cada lunes en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte o el de Aguascalientes, con previo aviso.

Adicionalmente, también le dio cinco días para entregar al juzgado su pasaporte y las diversas visas que pueda tener, con el propósito de impedir su salida del País, una prohibición que también le fue impuesta.

En una audiencia que empezó a las 12:00 horas y que culminó a las 17:20 horas, Quiroz fue informado que forma parte de una trama de lavado de dinero donde la principal autora intelectual es María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

Según los fiscales de la PGR que dieron cuenta de la investigación durante la audiencia, la esposa de Anaya, en su calidad de directora general de 17 CENDIs de la Asociación Civil ‘Tierra y Libertad’ en Nuevo León, recibió a principios de año 100 millones de pesos del Gobierno estatal.

De ese dinero, ella a su vez transfirió 12 millones 899 mil 909 pesos a Quiróz entre el 2 de febrero y el 13 de junio del presente año.

Durante el mismo periodo, Quiroz hizo 57 operaciones de retiro por una suma de 11 millones 8 mil 592 pesos.

De acuerdo con la procuraduría estas operaciones ocurrieron en cinco meses del presente año, sin embargo reveló que del 2012 a la fecha Quiroz ha recibido depósitos por un total de 67 millones 883 mil 961 pesos, de los cuales ha retirado en el mismo periodo más de 40 millones.

Adicionalmente, la esposa de Alberto Anaya también transfirió 6 millones de pesos a una cuenta registrada a nombre de María Cristina Martínez y 9 millones de pesos a otra cuenta cuya titular es María Mayra Paredes Díaz. En la misma temporalidad, la primera de las beneficiarias hizo retiros por 4.4 millones de pesos y la segunda por 31.5 millones de pesos.

La PGR también señaló que María Guadalupe Rodríguez, la esposa del dirigente nacional del PT, usó 67 millones de los que recibió del Gobierno de Nuevo León para transferirlos a un fondo de inversión.

Los fiscales de la procuraduría, encabezados por Fernando Rodríguez, también cuestionaron que Quiroz no declarara al Fisco ninguno de los depósitos que recibió de la esposa de Anaya; no obstante, el Ministerio Público Federal no le imputó en este expediente el delito de defraudación fiscal.

Durante la audiencia, Quiroz se reservó su derecho a declarar, pero su abogado Reynaldo Sandoval rechazó las imputaciones y dijo que la PGR tergiversaba la información.

De acuerdo con el litigante, el aseguramiento de las cuentas bancarias ordenado por la PGR ha causado una afectación a los 17 Cendis que administra la asociación ‘Tierra y Libertad’ en Nuevo León, porque con esos recursos se atienden necesidades de menores en estado de vulnerabilidad.