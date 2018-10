Héctor Ghiretti impartió la cátedra “La Mentira Política“ en la UP Bonaterra

Redacción

Aguascalientes, Ags. -“La mentira política” se tituló la Master Class 2018 de la Cátedra “Carlos Llano UP-IPADE” con la participación del conferencista Dr. Héctor Ghiretti, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra; cursó el programa de Doctorado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo; ha sido profesor en la Universidad de Cuyo y también participa como profesor en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas que imparte la Universidad Panamericana; ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas, reseñas bibliográficas, artículos en revistas culturales y periódicos; es autor de La izquierda. Usos, abusos, precisiones y confusiones, Ariel; Siniestra. Sobre la izquierda política en España, EUNSA; La experiencia social del tiempo (coeditor), EUNSA.

Es una clase magistral que se organiza una vez al año como parte de las actividades de la cátedra Carlos Llano UP- IPADE que consiste en una serie de actividades académicas con la intención de profundizar sobre el legado del Dr. Carlos Llano, esto no significa que sólo se estudie lo que haya escrito o dicho Carlos Llano, sino que a partir de su pensamiento se reflexiona.

La Cátedra, es una iniciativa de la UP e IPADE. Aguascalientes se sumó desde hace 3 años, busca reflexionar en torno al legado dejado por el doctor Llano, lo que siempre es fundamental en en el tema, según el coordinador local Mtro. Pablo Galindo es que la Cátadra no se trata sólo de leer lo que haya dicho el Dr. Llano, si no de seguir profundizando en su línea de pensamiento. “una de las líneas particulares de Carlos Llano y también de nuestra universidad es fomentar una autentica participación en los ámbitos de la sociedad es decir tanto en la empresa como en el ámbito social pero también en el ámbito político aunque la universidad no toma partido, busca que los alumnos tengan herramientas para poder participar en lo político, estamos en un momento muy particular de nuestra historia, se acaba de dar una segunda transición, ya había habido una transición en el año 2000 pero se acaba de dar una segunda, con mucho desprestigio de la política y se le ve como algo meramente pragmático donde todo se vale y creemos que esa no es la mejor manera de hacerlo entonces esta clase particularmente, este tema que hemos escogido de la mentira política pues busca reflexionar sobre el valor de la verdad en la política y finalmente al hacerlo reflexionamos al mismo tiempo sobre el valor de la verdad pues en todo, en la sociedad.”

Es dirigida al publico en general, pero particularmente a la comunidad universitaria de la propia institución.

La Cátedra Carlos Llano, enfatiza el Mtro. Galindo, permite reflexionar sobre la mentira como un problema en la filosofía política “es decir como la mentira ha logrado generar o fundamentar el poder político pues se ha vuelto un problema en nuestra sociedad como podemos salir de este dilema en el que parece que lo único que nos queda para poder darle juego a nuestra vida democrática es mentir y parecería que eso pues no es aceptable.”