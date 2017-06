“Hecho al vapor” el Plan sexenal del gobierno: Partido Verde

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Plan de Desarrollo del gobernador panista Martín Orozco Sandoval llega retrasado y con numerosas fallas, enfatizó el diputado del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez, quien criticó que el Poder Ejecutivo no haya tomado en cuenta propuestas del Legislativo.

“Yo casi estoy seguro que es un plan hecho al vapor, así como está el gobierno de descabezado. Ya de entrada, vemos que comienza con el pie izquierdo pues lo está dando a conocer a destiempo”, abundó.

López Ramírez citó que el proyecto debió haber sido legalmente anunciado el último día del pasado mayo, pero que al cumplirse la primera semana de junio aún continúa con detalles.

“La verdad no se veía un real proyecto de estado, pues era cuestión de revisar sus propuestas sin ton ni son y esto da lugar que el plan venga el mismo tenor”, refirió.

El legislador del Partido Verde mencionó que al interior del Congreso se les dijo que el plan sexenal de Orozco fue enviado a sus oficinas, pero que a la fecha no se le ha dado a conocer a todos los legisladores.

“Yo sólo se de rumor que se presentó desde Oficialía de Partes, sin embargo la ley indica que ese plan debería de entregarse a todas las comisiones”, recalcó.

– ¿Cuándo fue el rumor de que se presentó?

– No sabemos. Unos dicen que en febrero otros que hace ocho días. Es una falta de respeto, pues los diputados somos los representantes de la ciudadanía y qué mejor que los diputados a través de las comisiones. Yo al menos en la comisión de medio ambiente no he recibido un solo informe.

El ecologista pidió al gobernador panista que el proyecto sexenal no se remita a ser una copia de sus promesas de campaña.