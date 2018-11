Hay que darle la vuelta a ésto: Necaxa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alejandro Mayorga, lateral izquierdo de los Rayos, habló con los medios de comunicación en Casa Club tras completar una sesión de entrenamiento previo al partido frente a Monterrey.

Para comenzar, el zaguero mexicano habló sobre el juego del sábado pasado en Pachuca. “Bueno, es una tristeza para todos, es algo lógico, el resultado no fue para nada favorable, pero así es el futbol, también uno tiene que estar preparado para estas situaciones que son complicadas, entonces estamos dispuestos a hacer lo que queda en nuestras manos, tal vez ya no una calificación pero si sacar puntos importantes para el futuro”.

Mayorga mencionó que la forma de salir adelante es con trabajo. “Creo que tenemos que trabajar a tope como lo hemos venido haciendo, sabemos que no se han dado los resultados por diferentes motivos pero el trabajo siempre ha estado, entonces eso es lo importante”.

De igual manera, comentó que se empeñarán en salir de este bache. “Obviamente uno no espera perder 6 a 2, creo que es una tristeza, fue un golpe duro para cada uno de los jugadores, directiva y para el Club, pero es futbol, uno nunca espera un resultado negativo, pero en el futbol no se sabe que pueda pasar, nosotros esperamos revertir esta situación”.

Asimismo, Alejandro expresó que tienen calidad para sacar esto adelante. “Podría ser un tanto mental, sí hemos tenido golpes duros pero sabemos que tenemos que ser muy fuertes mentalmente y jugador por jugador tenemos un plantel muy completo, jugadores de muy buena calidad, entonces tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, hacer lo que nos toca y darle la vuelta a esto”.

Con respecto a Rodolfo Pizarro, futbolista con quien compartió vestidor anteriormente, Mayorga dijo lo siguiente. “Todos lo conocen, es un gran jugador, pero también nosotros tenemos buenos jugadores que pueden revertir las cosas”.

Por último, envió un mensaje a la afición por el momento que atraviesa el equipo. “Yo entiendo que también es frustrante para ellos, ellos buscan resultados, pero decirles que de nuestra parte se va a hacer todo lo que nos toque y lo que está en nuestras manos y entregar todo por ellos que siempre nos han estado apoyando”.