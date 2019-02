Hay que analizar formato donde funcionarios hacen sus declaraciones patrimoniales

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Sobre la marcha se tendría que analizar el actual formato por el que los funcionarios públicos realizan sus declaraciones patrimoniales, para evitar posibles omisiones o malos entendidos en dicha información.

El comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba señaló que el análisis a dicho procedimiento no solamente tendrá que ser responsabilidad del ITEA, sino que también participarían la Contraloría del Estado o la Fiscalía.

En charla con El Clarinete expresó que “el formato como tal ya fue aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia se tiene que replicar en cada uno de los sistemas estatales, tendremos que ver sobre la marcha si no existe alguna vulneración de derechos humanos o bien en perjuicio de la transparencia que nos pide la ley. En términos generales yo lo veo bien pero estaremos muy pendientes que en el momento de aplicarse no tengamos que corregir ahí algún tema, es un tema que tenemos que tomarlo en conjunto no nada más el Instituto de Transparencia y Contraloría o la Fiscalía. Tenemos que hacerlo colegiado”, informó.

Al concluir, el servidor público destacó el cuidado que se debe tener en el manejo de la información personal de los funcionarios públicos, ya que si bien existen datos que deben ser de competencia pública, los funcionarios también cuentan con derechos fundamentales en cuanto a información sensible se refiere.

Lo anterior a raíz de la polémica existente sobre la declaración patrimonial de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quién le “apareció“ un penthouse en la ciudad de Houston en Estados Unidos, y a decir de ella el sistema no lo publicó.