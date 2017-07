Hay paracaidistas que no tienen necesidad de invadir casas: Zamora

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No todos los paracaidistas tienen necesidades económicas para invadir propiedades ajenas, consideró la diputada panista Norma Isabel Zamora Rodríguez, presidenta de la comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Congreso del Estado.

“Es un tema de pobreza, podría darse. Pero no en todos los casos, no en la mayoría. También es un tema de desinformación, pues varios de los paracaidistas con quienes hemos podido tener acercamientos, tienen un trabajo o una manera de subsistir”, apuntó.

Zamora Rodríguez consideró que falta conocimiento a las personas quienes se introducen a una casa ajena para instalar su propia residencia, en el sentido de que se puede acceder a una vivienda propia hasta con un adelanto de 30 mil pesos.

– ¿No es una agandalle de las personas?

– Claro que lo existe, pero no en todos. Yo he escuchado que es generalizado y creo que no es así. Porque cuanto tú hablas, algunos lo hacen por necesidad y otros porque les da miedo acercarse a la autoridad. Tienen esa mala información de creer que es muy difícil o muy costoso.

La diputada panista adelantó que se presentará una iniciativa con el objetivo de agilizar las denuncias de propietarios de una vivienda y quienes puedan verse afectados ante esta situación.

“Poder buscar que en cierta tramitología, sea más rápido. En ocasiones, el personal que está en los juzgados es poco y estamos viendo con las personas que ven el tema o reciben ese tipo de documentación para buscar que sea las pruebas un poco más rápidas de presentar”, añadió.

En febrero último, la coordinación general de las Delegaciones Urbanas y Rurales del Municipio de Aguascalientes calculó la existencia de más de mil paracaidistas, sólo en la capital del estado.