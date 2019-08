Hay más muertos ahora que en el peor momento de mi gobierno: Calderón

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa impartió la conferencia “Los retos que enfrentamos“ en el salón Hopaliz ubicado en el poniente de esta ciudad y que pertenece al exgobernador del estado el panista, Luis Armando Reynoso Femat. En donde criticó los niveles de inseguridad que se viven hoy en día en el país “que son más altos que en el peor momento de mi gobierno“, dijo.

Ante un aforo de 423 personas que pagaron 200 pesos cada uno por escuchar cifras en materia de inseguridad, salud y economía básicamente en las que comparó a su sexenio 2006-2012 y parte del del priista, Enrique Peña Nieto, con los primeros meses del gobierno del morenista, Andrés Manuel López Obrador, el extitular del Ejecutivo criticó la inseguridad que se vive actualmente en el territorio nacional.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Calderón Hinojosa afirmó que actualmente se registran 3 mil homicidios al mes, “cuando en el peor momento de mi gobierno se daban 2 mil y cuando íbamos cerrando la cifra bajó casi la mitad de los 3 mil“.

El exmandatario afirmó que eso se da simplemente porque “hoy en día se quiere combatir la inseguridad con discursos epistolares y amorosos y no con mano firme“ y luego ironizó “dicen que yo declaré la guerra narco, que de hecho no hay uno solo documento firmado ni mandado de mi parte, pero suponiendo sin conceder que así haya sido, yo lo que hice fue combatir al crimen organizado para salvar a los ciudadanos, pero ahora el presidente (López Obrador) dice que `que ya se acabó la guerra` y sí es así `porque hay tantos muertos`.

Más adelante señaló que viene problemas “serios“ en materia de economía porque “sí lo resumimos en un tuit, no hay inversión y porqué no hay inversión por la mala imagen que generan las decisiones cómo la de haber cancelado el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el anunciar la creación del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas que de acuerdo al grupo Bancomer y otras calificadoras tienen solamente un 2 por ciento de éxito“, acotó.

Agregó que “El actual gobierno ha cambiado las prioridades y se ha dedicado a utilizar cómo infraestructura partidista los programas donde se benefician a los jóvenes estudiantes, a los que no trabajan ni estudian y a los adultos mayores. Qué esto último no esta mal. Pero se hicieron recortes a temas de salud,y las guarderías, ciencia y tecnología la promoción turística entre otras cuestiones, así como el combate a los incendios por ello hubo tantos siniestros forestales en este año cómo hacía mucho no sucedía“.

Felipe Calderón lamentó por otra el colapso del PRI, PAN y PRD que no son un contrapeso por eso llamó a “a la organización ciudadana, y no basta con marchas y manifestaciones, sino ser observadores del actual gobierno para que no se debilite la democracia, cómo se pretende desaparecer al INE, ello es muy preocupante“ lanzó.

Posteriormente en entrevista colectiva tocó el tema de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles quien se encuentra en prisión preventiva a lo que expresó “sí es culpable que se le castigue conforme a la ley. Pero lo que sucedió ayer me da mala espina porque eso de mandarla a declarar y que se le haya encarcelado, suena más a una venganza política“, puntualizó.

Finalmente en otros asuntos invitó a los presentes entre quienes se encontraban los panistas, Alfredo Reyes Velázquez exalcalde de esta capital, así como el Contralor del Congreso del Estado, Roberto Ahumada a formar parte de su partido y acudir a fin de este mes a éste mismo lugar a una asamblea para conformar el instituto político México Libre.