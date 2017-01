Hay más juicios del ayuntamiento contra CAASA

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Después de la resolución del juicio de los 80 millones de pesos que mantenía el ayuntamiento de Aguascalientes en contra CAASA, se dió a conocer que existen otros 11 juicios que se estarán resolviendo en los próximos meses, así lo asegura Oscar Estrada Escobedo, presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

“Nosotros ya nos reunimos con el director de CCAPAMA y nos comenta que no solamente hay un juicio sino que hay una serie de juicios entre la concesionaria y el municipio por diversas irregularidades cometidas por la concesionaria”.

Dichos procesos jurídicos son por abusos cometidos por la empresa concesionaria y el mal servicio que le han dado a la población.

“Si mal no lo recuerdo hablaban de 12 juicios que tratan sobre una serie de incumplimientos, no sólo de tarifas sino también de otras irregularidades como por ejemplo cuando se hace una obra se debe cumplir en ciertas etapas y si no cumplen ya están fallando y ameritan juicios administrativos”.

Para una pronta solución la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Cabildo capitalino insistirá a la concesionaria para que otorgue un mejor servicio a la ciudadanía y eviten los abusos.