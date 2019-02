Hay interés por cambiar a Aguascalientes: Ávila

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El empresario Arturo Ávila, quien recientemente ha sido señalado como candidato de Morena por la alcaldía de Aguascalientes, expresó que sí hay un interés por cambiar Aguascalientes, aunque no es necesario ser un personaje político para lograrlo.

En charla con El Clarinete, Ávila opinó que incluso es un honor que su nombre sea mencionado si al hablar de candidatos políticos se trata, sobre todo cuando el ser alcalde es una posición muy importante.

“Es un honor que me consideren, cualquiera que pueda tener la encomienda de dirigir el rumbo de esta ciudad es una gran responsabilidad también. Yo cuando me preguntan, cuando me consideran, cuando me dicen que si quiero, pues por supuesto que hay un interés muy importante por cambiar Aguascalientes, pero siempre he dicho que no necesito ser político para hacerlo, ¿no?”.

“Por supuesto desde posiciones tan importantes como lo es la alcaldía de Aguascalientes se pueden lograr más cambios y cambios más importantes, entonces lo estamos evaluando y en su momento o en corto tiempo daremos el aviso de si participamos o no participamos”.

Arturo Ávila ha sido ligado con el priista Carlos Lozano de la Torre, relación que ha molestado a la militancia morenista al rumorarse que Ávila sería su abanderado para las próximas elecciones locales.