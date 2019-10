Hay funcionarios gay que prefieren mantenerlo en secreto: SerGay

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A decir del integrante del Colectivo SerGay, Manuel Alejandro Gutiérrez, en Aguascalientes hay funcionarios públicos y diputados locales con diversas preferencias sexuales, que prefieren mantenerlas en secreto para no afectar los intereses de sus partidos políticos, que se oponen a ellas.

Comentó que a raíz de esto, se han opuesto a aprobar modificaciones de ley y a políticas públicas a favor de la comunidad LGBTTTIQ.

“Yo creo que los candidatos, los puestos públicos, que son gays, lesbianas y transexuales, se ocultan por miedo a la esfera política. Hay mujeres lesbianas diputadas, que no lo dicen por temor a la reacción, aunque sus partidos políticos lo saben. Les costaría el señalamiento de sus compañeros, pero con la gente no, porque no puedes engañarla”, mencionó.

Sobre el tema, el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Francisco Rojas Choza, añadió que en los anteriores procesos electorales se han registrado candidatos a cargos públicos con preferencias sexuales diversas, que han preferido mantenerlas en secreto y no hacerlas públicas, a fin de evitar represalias del electorado.

“En un estado como el nuestro, la preferencia sexual puede ser utilizada para discriminar. Existe violencia política, y tengo la certeza de que existen candidatos y candidatas que no hacen pública su preferencia por miedo a ser discriminados y violentados”, indicó.

Tras el encuentro, donde participaron el IEE, activistas LGBT e investigadores de diversas universidades, se presentarán planes para facilitar la participación de las personas con diversas preferencias sexuales en las próximas elecciones de 2021, donde se elegirán alcaldes y diputados locales.