“Hay colusión policiaca, también de la estatal” : Guzmán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Vecinos de zonas rojas se quejan de encubrimiento entre policías, reconoció el diputado Heder Guzmán Espejel, integrante de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado.

“Quienes recorremos nuestro distrito nos damos cuenta de la malicia que hay en la calle y que a veces la policía llega hasta una hora después. No me consta que haya encubrimiento, pero por lo que dicen los vecinos efectivamente es que se pasan el cable, como se dice, y por eso llegan tarde los agentes”, comentó en entrevista.

Lo anterior después de que el mismo fiscal del estado Jesús Figueroa dejó entrever nexos de integrantes de la policía municipal con la delincuencia organizada.

Al respecto, Guzmán Espejel exhortó a Figueroa para presentar pruebas de que existe contubernio entre fuerzas policiales del municipio y tomar medidas correspondientes.

“Hacemos la invitación al fiscal para que presente las investigaciones para que se puedan tomar medidas, pues debe ser muy grave que esto esté ocurriendo realmente”, abundó el legislador por Morena.

– ¿Pero el fiscal dice que nada más pasa con la municipal?

– Pues yo tengo otros datos y a veces también está coludida la estatal. No hay peor ciego que quien no quiera ver. Yo hago que cada uno de los decretarse haga un análisis.

Las declaraciones de Jesús Figueroa se dan en medio de un intercambio de declaraciones entre los gobiernos estatal y del municipio capital, ambos de extracción panista.

El vocal de la comisión de Seguridad Pública del Congreso dijo que esta falta de coordinación entre gobierno y ayuntamiento afecta en el trabajo de operativos de la Guardia Nacional.

“No hay una coordinación entre las corporaciones”, enfatizó.