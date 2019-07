Hay claridad en las respuestas por renuncias en gabinete de AMLO: Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuitláhuac Cardona Campos, dirigente de Morena en Aguascalientes, reconoció la proliferación de bajas en el gabinete de la presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que estás se han dado con transparencia a comparación de otros sexenios.

“No es un gobierno plano y donde le digan que sí a todo al presidente como ocurría antes que le decían que sí hasta en la hora que quería el presidente. Hoy es diferente”, apuntó en entrevista.

En los primeros siete meses de la administración federal se han presentado siete renuncias en el gobierno de López Obrador. Destacando la salida del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, o del director del IMSS, Germán Martínez.

“Los cambios obedecen porque a lo mejor no estuvieron de acuerdo en las políticas de la Cuarta Transformación, pero finalmente hay gente dispuesta a incorporarse al gabinete para continuar con la política que marca el presidente”, agregó Cardona Campos.

– ¿Preocupa particularmente la renuncia del secretario de Hacienda?

– Preocupa y no, porque entró un subsecretario con experiencia en el Banco Mundial, que ya había sido titular de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México y que no va a cambiar las políticas que se vienen siguiendo. Tan es así que no hubo mayor turbulencia en los mercados.

– ¿Es preocupante las denuncias de Carlos Urzúa sobre presuntas imposiciones y corrupción?

– Lo que pasa es que no dio elementos y no hubo señalamientos concretos. Es preocupante que lo diga el secretario de Hacienda, pero me gustó que se haya dado a nivel público y la gente se dé cuenta cómo funciona el gobierno. Antes se daban renuncias por motivos de salud o de tipo personal, ahora se dice porqué se renuncia y se dicen las cosas cómo son.

– ¿Entonces hay claridad en las renuncias?

– Yo creo que por lo menos hay claridad en las respuestas.