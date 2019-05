Hay candidatos desesperados porque no levantan: Toño Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Después del debate, hay candidatos que están desesperados, que recurren a los ataques y descalificaciones porque “no levantan”, aseguró Antonio Arámbula, quien es el candidato del PAN a la alcaldía de Jesús María.

En charla con El Clarinete, Arámbula opinó acerca de las acusaciones que ha recibido por parte de los demás candidatos a la presidencia municipal de Jesús María en el debate realizado el pasado 13 de mayo.

“Se vio una clara estrategia entre varios de atacarme a mí y eso es obvio de que reconocen que voy en primer lugar en las encuestas, segundo, reconocen que con propuestas y con debate no me ganan, que tienen que descalificar, que tienen que señalar, echar mentiras para poder subir poquito”, señaló.

“Los proyectos que piensan subir pisando gente o echando mentiras no son proyectos que auguren buenos resultados (…) hay unos candidatos que ya están desesperados porque no levantan”.

A la vez, el candidato del blanquiazul fue cuestionado por las acusaciones realizadas por la candidata del Partido Libre de Aguascalientes (PLA) Karla Espinoza, quien mencionó que Arámbula estaba comprando votos y amenazando a la gente para que lo apoyara en su campaña, entre otras cosas.

“Opino que cuando se terminan los argumentos empiezan las descalificaciones, Karla desgraciadamente se está dejando asesorar mal, los que le rodean para empezar no son de Jesús María. La enseñan primero a mentir, a decir cosas que no debe decir y entonces cae en el error (…) creo que cuando no tiene argumentos, cae en la mentira, en la difamación y en el ataque”.

Finalmente, Antonio Arámbula dijo que el principal objetivo a vencer en el municipio es la apatía que los demás candidatos han provocado a la ciudadanía, por lo que se dirigió a la población jesusmariense:

“Yo les digo que confíen en un servidor, Toño Arámbula tiene la experiencia, tiene la capacidad, ha dado resultados y es un hombre que ha sido probado en varias ocasiones y que esta ocasión tampoco les voy a fallar”