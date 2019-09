Hay 27 iniciativas que atentan contra la vida a nivel nacional: FNF

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El coordinador estatal del Frente Nacional por la Familia (FNF), Carlos García Villanueva, aseguró que actualmente existen 27 iniciativas que atentan contra la vida y la familia a nivel nacional.

Por lo anterior, la asociación que encabeza ha llevado a cabo manifestaciones de diversa índole para oponerse a que el aborto legal proceda.

“El aspecto fundamental de esto es que estamos viendo que a nivel federal hay 27 iniciativas que están en contra de la vida, de la familia. Hay iniciativas (la mayor parte por MORENA y el PRD) a favor de la aprobación de las drogas, a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, a favor de la eutanasia. Y por supuesto, la educación con perspectiva, que genera la ideología de género”, puntualizó.

Asimismo, se buscará hacer llegar la postura del Frente Nacional por la Familia a los legisladores federales para que se pueda privilegiar la defensa de la vida y la familia.

“La mayoría no estamos de acuerdo con estas iniciativas. Para, que de alguna manera, los diputados, senadores, vean que hay un gran número de personas que no estamos de acuerdo. Este es el objetivo, para decirles a los diputados, señores, no queremos esto”, concluyó García Villanueva.