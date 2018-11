Hasta que haya conciliación se arrancará paso a desnivel en 2o Anillo: SOP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aunque ya están listos los fallos para la asignación de obra en la construcción del paso a desnivel de Avenida Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio, los trabajos no van a empezar hasta que la Secretaria General de Gobierno determine que el proyecto está bien conciliando con vecinos, comerciantes y lugareños de la zona, según lo comprometió el Secretario de Obras Públicas del estado, José de Jesús Altamira Acosta.

“Nosotros fallamos desde la semana pasada, ya tenemos el fallo, nosotros igual consideramos que de uno a 15 días en lo que se da el anticipo pudiéramos empezar, más no iniciaremos hasta que la Secretaria de Gobernación nos diga que todo está bien conciliando”.

El proyecto de ninguna manera está cancelado, donde lo que se pretende es que este bien amarrado y no existan problemas con los vecinos de la zona para realizar los trabajos, donde no sólo la Secretaria de Gobierno está teniendo pláticas, sino también la propia Secretaria de Desarrollo Económico para ver el aspecto de los apoyos durante el tiempo que dure la construcción.

La obra es necesaria según el funcionario, al formar parte del proyecto del eje vial continuó en que se quiere dejar todo el Segundo Anillo al final de esta administración.

-¿Secretario, se está convocando nuevamente a una manifestación pacífica el día de mañana en Segundo Anillo y San Ignacio, no se ha logrado tener acercamiento con los comerciantes o cual es el asunto?

-Tengo entendido que si hay acercamientos, desde luego que hay inquietudes y hay que entender a los locatarios, aunque repito que esta parte la lleva Secretaria de Gobierno y confió en que este tipo de situaciones saldrá para bien, yo por mi parte he tenido un par de acercamiento con ellos y su inquietud es que no se les cierre por completo el Segundo Anillo y que haya lugares de estacionamiento, lo cual se les ha dado garantías de que así será.