Hasta noviembre municipios de Aguascalientes presentarán Ley de Ingresos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ampliarán plazo en el Congreso del Estado para que los ayuntamientos entrantes presenten su Ley de Ingresos de 2020, confirmó Karina Eudave Delgado, presidenta de la comisión de Vigilancia.

De esta manera las once alcaldías locales estarán presentando sus presupuestos hasta mediados de noviembre y no a fines de octubre como era lo acostumbrado.

“Esto para darles quince días más pues muchos son municipios de alternancia y tendrán algunos problemas para presentar sus leyes de ingreso, pues apenas van a tomar protesta y no traen el tema bien consolidado”, detalló.

– ¿Entonces la nueva fecha cuándo quedaría?

– Hasta el 15 de noviembre, antes era al 30 de octubre.

Eudave Delgado aclaró que este plazo incluye a las presidencias municipales de Aguascalientes, Calvillo, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Tepezalá donde habrá reelección de sus actuales titulares.

“Es general para todos hasta el 15 de noviembre, pero pensando sobretodo en los nuevos alcaldes”, refirió.

La propuesta de la comisión de Vigilancia fue aprobada por mayoría del pleno del Legislativo local.

Los once ayuntamientos serán renovados entre el 14 y 15 de octubre entrante.