Hasta mil llamadas de intentos de suicido en tres meses en Agua Clara

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Proliferan las llamadas de intentos de suicidio en centros de atención, reconoció Héctor Grijalva Tamayo, director de salud mental del centro Agua Clara de Aguascalientes.

Al respecto, ejemplificó que en dentro del recién implementado programa de terapia en línea denominado Vive, se alcanzó el millar de telefonemas; de las cuales el 10 por ciento eran casos de gravedad.

“En tres meses recibimos mil llamadas que antes no se recibían y de esas al menos 100 eran de extrema urgencia. Posiblemente se iban a suicidar, posiblemente no, pero no quisimos correr ese riesgo. Las atendimos”, apuntó.

Grijalva Tamayo estableció que al menos el centenar de casos urgentes que se atendieron, se consiguió convencer a las personas de desistir en sus amagos de quitarse la vida.

“Es mucho más lo que se rescata, no andamos publicitando eso. Los medios de comunicación hacen hincapié en el número de suicidios y me parece bien pues es un monitor social. Qué bueno que se fijen en el número, pero también sería interesante que vean que hay una gran cantidad de rescate”.

El director del centro Agua Clara fue entrevistado en el Congreso del Estado, a donde acudió para impartir una conferencia, y de paso adelantó la posible apertura de una unidad especial de apoyo a suicidas que sería instalada en alguna de las colonias catalogadas como foco rojo.

En lo que va de 2018, se ha superado el centenar de suicidios en la entidad.