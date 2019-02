Hasta el momento suman 14 precandidatos por Morena. Arellano, Paquin, González, Salma y Guzmán entre otros

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ex militantes del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ex funcionarios del gobierno panista, regidores independientes y diputados locales integran la lista de 14 precandidatos en Morena para contener por la Presidencia municipal de Aguascalientes.

La cifra fue confirmada por el delegado estatal en funciones de presidente Cuauhtémoc Cardona Campos, indicando que estos fueron los aspirantes quienes ya entraron en pláticas; aunque deberán registrarse de manera formal el próximo martes 26.

“Tenemos para el municipio de Aguascalientes 14 que han platicado conmigo, muestra de la importancia de Morena en el aspecto político del estado. No hay obstáculos para su registro, pero sí iremos quitando perfiles que no sean adecuados para lo que es Morena”, indicó en conferencia de medios.

Los 14 precandidatos son Eustacio Álvarez, presidente del club de beisbol Rieleros; Gabriel Arellano, ex alcalde capitalino por el PRI; Arturo Ávila, empresario; Manuel Bañuelos, quien fuera candidato del PRD a la gubernatura en 2004; Francisco Gavuzo, funcionario municipal en gestión priista; Mauricio González, actualmente regidor independiente del municipio capital; José Ángel González “Paquín”, ex diputado del PAN y ex presidente del Patronato de la Feria; Armando Guel Serna, líder estatal del PRI hace 15 años; Heder Guzmán Espejel, diputado local por Morena; Salma Luevano, figura de la comunidad LGTTBI; Victor Manuel Millán Oros; Eulogio Monreal, ex rector de la Universidad Politécnica; Natzielly Rodríguez Calzada, diputada de Morena; y Osvaldo Rodríguez, ex diputado local por Movimiento Ciudadano.

Cardona Campos señaló que la lista será reducida a un mínimo de cuatro nombres para definir quiénes serán las mejores cartas. Aunque esa cifra pudiera aumentar.

“No existe favorito. Todos participarán en condiciones de igualdad. Se revisarán los perfiles para ir seleccionando en una encuesta al mayor posicionado”, resaltó el delegado.

– ¿Cómo determinar quiénes son los mejor posicionados?

– En función de trayectoria, de su actuación, de su perfil político y ver quienes son las personas de mayor posicionamiento.

Las votaciones por la alcaldía de Aguascalientes se celebrarán el próximo 2 de junio.