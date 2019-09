Hasta ahora 30 denuncias formales por robos a escuelas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Suman alrededor de 30 denuncias formales ante la Fiscalía General de Aguascalientes por robo en escuelas, informó el Director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Pérezchica.

“Este verano nos fue mal, estamos hablando de más de 30 escuelas que son las que tenemos situaciones ya de denuncia a partir de esta semana en que hicimos el conteo”.

Ante esta situación, urgió a la implementación de equipamiento tecnológico a los planteles educativos para inhibir los robos, “urge desde luego, sobre todo por la parte de robos y desde luego que vale la pena la inversión”.

Explicó que el proyecto que se tiene es de colocar cámaras ocultas con conexión directa al C4, así como alarmas a control remoto, sobre todo en aquellos planteles en que no cuentan con algún vigilante.

“Aún con veladores o vigilantes estos están expuestos a robos y en ese sentido les pedimos a estas personas que no enfrenten a los delincuentes en caso de robo, que denuncien y ya con eso que la autoridad haga su trabajo”.

Finalmente, expuso que al momento no se tiene un cálculo de las pérdidas por robo a escuelas durante las pasadas vacaciones.