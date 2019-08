Hasta 90 órdenes de protección para mujeres se solicitan al mes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hasta 90 órdenes de protección al mes son solicitadas por mujeres víctimas de violencia o amenazas por parte de sus parejas, informó Beatriz González Ramírez, Directora del Centro de Justicia para Mujeres.

La funcionaria, reconoció que desafortunadamente la violencia contra las mujeres es un flagelo que se sigue dando en altos porcentajes en Aguascalientes.

Adelantó que en próximos días se abrirá una Casa de Transición que albergará a mujeres víctimas de violencia extrema hasta por 72 horas, en lo que son trasladadas a alguna red de apoyo más especializada o se le da solución a su problema.

“Esta casa será para mujeres que no tengan apoyo, que no tengan a donde ir y que vean amenazada su integridad física, pero será de transición únicamente”.

En lo que va de este año, el Centro de Justicia Mujeres ha canalizado a seis féminas a la organización Mujer Contemporánea para su atención y resguardo.

“Estas mujeres se han ido a Mujer Contemporánea por violencia extrema, porque no tenían ningún tipo de apoyo y porque veían amenazadas sus vidas”, concluyó.