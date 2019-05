Hasta 10 vehículos son robados a diario en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El promedio de robo de automóviles diarios en Aguascalientes alcanza de 7 a 10, según lo reveló el propio Secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

Los centros comerciales y las inmediaciones de hospitales se han convertido en los principales puntos rojos de donde más se están llevando unidades.

La mayor incidencia de robo de autos se está dando en estos momentos en modelos antiguos, entre ellos los de mayor incidencia la línea Tsuru o camionetas pick up, aunque también se da en modelos recientes, aunque en menor porcentaje.

En contrario, presumió que se está recuperando hasta un 70% de las unidades con reporte de robo vigente.

-¿Hay lugares que sobresalían más que otros?

-Bueno, yo no podría hablarle de colonias en particular, yo trabajo todo el estado y en todo el estado diario tenemos recuperaciones de vehículos, te puedo hablar de 8 o hasta 10 tan solo por parte de al policía estatal, más los de las municipales y la ministerial.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado cuenta ya con una área especializada en el robo de vehículos, misma que está operando ya labores de inteligencia para disminuir el delito.