Hasta 10 aspirantes por la alcaldía de Aguascalientes. IEE dice que reducirá voto nulo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ratifica el Instituto Estatal Electoral (IEE) que no habrá ninguna coalición partidista en las votaciones del próximo 2 de junio y donde se renovarán las once alcaldías locales.

Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del organismo electoral, estableció que pudieran participar hasta diez candidatos o candidatas en la contienda por la alcaldía de Aguascalientes.

“Habrá cero coaliciones, lo cual es histórico en Aguascalientes. Algo que no había pasado en los cuatro o cinco procesos electorales donde siempre hubo al menos una alianza y ahora todas las fuerzas políticas compiten de manera individual”, agregó en entrevista.

Los institutos políticos que podrán participar en la elección del 2 de junio serán PAN, PRI, PRD, PT, Pvem, Movimiento Ciudadano y Morena, además de los locales Unidos Podemos Más, Partido Libre de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes.

Sin embargo, Landeros Ortiz consideró que puede tener aspectos positivos este panorama con hasta diez opciones en la boleta.

“Es una oportunidad que los partidos políticos se autovigilen y cualquier denuncia presentarla ante la autoridad, lo que estaremos atendiendo. También creemos que el votante no se confundirá con una alianza parcial o total y ello podrá disminuir el voto nulo”, comentó.

El presidente del IEE ratificó que los tres partidos locales se jugarán la existencia desde esta votación: “tienen que alcanzar el tres por ciento mínimo de la votación, pues de otra manera pierden el registro. Los demás pudieran perder prerrogativas estatales”.

Landeros subrayó que cuando menos en el municipio de Aguascalientes no se tiene prevista la participación de candidatos independientes.

El proceso electoral inicia de manera formal el próximo 15 de abril.