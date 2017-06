Haremos que políticos corruptos paguen hasta el último centavo: Ferríz

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Pedro Ferriz de Con, aspirante ciudadano a la presidencia de México, aseguró que, en dado caso de ganar la elección de 2018, “haremos un programa que el que ‘el que la hace la paga y ni perdón ni olvido. Voy a poner a todos los políticos corruptos, bien boca abajo y les sacaré el último centavo que se robaron, sin importar el partido al que pertenezcan”.

Lamentó que la impunidad se haya filtrado en todos los institutos políticos. “Ojalá fuera una exclusiva del PRI, pero todos son unos pillos. Piensen que los grandes ricos del país son políticos. Es un avergüenza que se preocupen por saber quién me está patrocinando y no se indignen por Rafael Moreno Ovalle que gastó 100 mil millones de pesos por un libro que solo han comprado 14 personas”, aseveró.

Dejó claro que no es ningún cobarde y que no le da miedo sufrir un ataque como le pasó a Luis Donaldo Colosio. “Un país no se hace con miedo. Ahora creen que un periodista no tiene la capacidad de hacer lo que hacen los políticos, ¿creen que Peña Nieto tiene capacidades especiales?, se preguntó.

Afirmó que no tiene un plan B para la elección del próximo año, por lo que aseguró que confía que será presidente del país. “Todo lo que me he propuesto lo he logrado”, dijo, avisándole al PRI que el único candidato creíble de su partido sería el papa Francisco.

Dejó claro que, si persiste en su intención de ser presidente del país, es porque conoce el sistema político en todos sus rincones. “Este no es el México que yo quiero. Quiere uno más allá, por eso lo quiero mejorar”, aprovechando para desestimar las encuestas “porque pasan la mitad del tiempo encuestando y la otra mitad explicando por qué no salió lo que encuestaron; no se trata de medir a un candidato, sino si un país está dispuesto a salir del hoyo donde lo han metido”.

Por último, se refirió a Otto Granados Roldán, exgobernador del estado y su aspiración para tener un puesto en el Senado. “Otto es un arrogante intelectual, que es muy arrogante y nada de intelectual”, concluyó.