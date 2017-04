Harán operativos en Pabellón para detener el narcomenudeo

Andrés Rojo

Aguascalientes.- El municipio con mayores problemas de norcomenudeo es Pabellón de Arteaga, por esto se va a seguir con los operativos para quitar de circularción a los distribuidores, así lo comentó Cuauhtémoc Escobedo, alcalde del municipio.

“Esa información de los cárteles del narcotráfico no me toca a mí determinarla porque yo no tengo una policía de inteligencia, lo que sí es que se da el narcomenudeo y que estamos enfrentando duro y se han dado detenciones tanto de quienes vendían y distribuían droga y la policía municipal también está deteniendo a consumidores, y eso nos habla del nivel de la problemática”.

De la misma forma se necesita el apoyo de la Fiscalía del Estado para dar resultados más favorables y efectivos, como también puedan tener una mayor investigación.

“Ojalá que con el nuevo fiscal nos hagan caso porque detenemos a ladrones, detenemos a quiénes distribuyen droga y por rendijas legales que puedan existir no se les da el procedimiento necesario, entonces hoy necesitamos una Fiscalía que esté más presente en los municipios”.

Estarán trabajando para incorporar más elementos policíacos, ya que actualmente se cuenta solo con 60 policías y es algo muy delicado para el tema de seguridad.

“Hemos hecho ya una base presupuestal para poder atender un incremento importante en el número de policías y ojalá que tengamos respuesta posistiva de parte de ellos, porque de nada sirve hacer convocatoria si no hay interesados en el tema, faltan 60 policías en Pabellón”.