Hacen falta más instituciones psiquiátricas en Aguascalientes: Grijalva

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Héctor Grijalva Tamayo, titular de la Dirección Estatal de Salud Mental y Adicciones, aseguró que hace mucha falta nuevas instituciones relacionadas con su área para poder solventar la sobre carga de pacientes con los que se cuenta actualmente.

El funcionario recordó que el centro Agua Clara nació en el 2000 y desde 2009 se crearon las últimas instituciones en los municipios. “Desde entonces no se han presentado más; ni una sola unidad nueva. Por eso se requiere generar nuevas”, comentó.

Al respecto, informó que se comenzará a construir una nueva clínica en enero en Santa Anita. “Se trata de una casa de seis habitaciones que fue donada a la Secretaría de Salud, que convertiremos en una Unidad de Salud Mental con la idea de que se desconcentre la saturación con la que contamos”, afirmó.

Por otro lado, explicó que el supuesto desabasto de medicamentos que se reportó en las últimas semanas en el centro Agua Clara, no fue nada grave, “porque la institución no tiene que tener muchos medicamentos porque se trata de un centro de psicoterapia no de psiquiatría”, concluyó.